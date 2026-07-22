Παρουσιάστηκε επίσημα από τη Μοντερέι ο Πινέδα: «Ήρθα εδώ για να γράψουμε ιστορία»

Μετά από 4,5 χρόνια στην Ευρώπη, παίζοντας σε Θέλτα και ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα επέστρεψε στη Liga MX για λογαριασμό της Μοντερέι.

Ο Ορμπελίν Πινέδα θέλει να βοηθήσει την Μοντερέι να κατακτήσει τίτλους, ενώ ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή. Στην επίσημη παρουσίασή του, ο Μεξικανός χαφ επισήμανε ότι ήρθε στην ομάδα για να γράψει ιστορία.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, από την πρώτη μέρα που έφτασα ο κόσμος με υποδέχτηκε πολύ καλά, οι άνθρωποι του συλλόγου με υποδέχτηκαν πολύ καλά και είμαι ευγνώμων γιατί μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ήρθα εδώ για να γράψουμε ιστορία, να κάνουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό με τον σύλλογο, και αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, και δεσμευόμαστε να είμαστε στη διάθεση του συλλόγου», σημείωσε ο Πινέδα στο TUDN.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, παρουσιάστηκε ως επίσημη ενίσχυση για τους «ραγιάδος» και το ντεμπούτο του αναμένεται να γίνει την Κυριακή εναντίον της Νεκάξα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Apertura 2026 στο Victoria Stadium.

«Έμαθα ότι ο παίκτης δεν μπορεί να χαλαρώσει, ο παίκτης πρέπει να προετοιμάζεται στο 100%, να δίνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, να προπονείται στον ίδιο ρυθμό, Αυτό σε βοηθά να ωριμάσεις και να δεις ποια είναι τα είδη και οι εποχές του ποδοσφαίρου.

Τώρα που επιστρέφω σπίτι, γνωρίζω ότι οι αλλαγές είναι εντελώς διαφορετικές, σε ποιο πλαίσιο μπορείς να συνεισφέρεις και μια ομάδα είναι διαφορετική στο στυλ παιχνιδιού της», σημείωσε

Σε ερώτηση για το αν η επιστροφή του στο Μεξικό είναι ένα βήμα πίσω στην ποδοσφαιρική του καριέρα στα 30 του χρόνια, ο Πινέδα τόνισε πως η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ποδοσφαίρου στη Ευρώπη και στο Μεξικό έχει να κάνει περισσότερο με τη στάση παρά με την ποιότητα.

«Τους θεωρώ ισότιμους (ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και Liga MX), εξαρτάται από τον κάθε παίκτη πόσο μακριά θέλει να φτάσει, η δέσμευση προς τον εαυτό του είναι ότι αν θέλεις πραγματικά να βελτιωθείς πρέπει να απαιτείς το 100% του εαυτού σου, αυτή είναι η μόνη διαφορά μεταξύ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της Liga MX.

Οι άνθρωποι έχουν την άποψή τους, νομίζω ότι αυτή είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εκτός γηπέδου, ο καθένας έχει τη γνώμη του, επικεντρωνόμαστε σε αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο», σχολίασε σχετικά.

«Χτύπησα πόρτες, κατέβαλα πολλή προσπάθεια, θέλησα να ξεπεράσω τις δυνάμεις μου και, λοιπόν, έζησα ήδη μια μοναδική εμπειρία, αναδείχτηκα πρωταθλητής, ήμουν ο MVP, με σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Έρχομαι εδώ με επιθυμία, δέσμευση και για να παραδώσω τίτλους σε αυτή την ομάδα που το αξίζει», κατέληξε ο Πινέδα.