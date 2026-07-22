Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου – Τα αναπάντητα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του ποινικολόγου μέσα στο γραφείο του να παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές τους κλήσεις. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί οι δύο κόρες του βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο γραφείο, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Αμέσως μετά, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της Ασφάλειας και των εγκληματολογικών εργαστηρίων πραγματοποίησαν αυτοψία. Στον χώρο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνει ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές να ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος αποκάλυψε ότι αναζητούσε τον Σταύρο Γεωργίου από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Τελικά, όπως είπε, ήταν οι δύο ανήλικες κόρες του που τον εντόπισαν στο γραφείο του.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα: ποιος βρισκόταν μαζί με τον ποινικολόγο τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του, ποιος θα μπορούσε να είχε κίνητρο να του επιτεθεί και αν ο θάνατός του οφείλεται όντως σε εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: newsit.gr

