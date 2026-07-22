Η Άστον Βίλα κατέθεσε πρόταση για τον Γκαρνάτσο

Η Άστον Βίλα έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με την υπόθεση να επηρεάζει και τα μεταγραφικά πλάνα αρκετών ομάδων της Serie A.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αγγλικός σύλλογος κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Η προσφορά αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Γκαρνάτσο μετακόμισε στους «μπλε» το περασμένο καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 46,2 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί και αναζητά ομάδα όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Το όνομά του είχε συνδεθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες με συλλόγους της Ιταλίας. Η Ρόμα και η Νάπολι είχαν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα οι «τζιαλορόσι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην απόκτηση του Κρίσενσιο Σάμερβιλ από τη Γουέστ Χαμ.

Παράλληλα, υπήρξαν δημοσιεύματα που συνέδεσαν και τη Φιορεντίνα με τον 22χρονο εξτρέμ, αν και εκτιμάται ότι ο ίδιος θα προτιμούσε μια ομάδα που θα συμμετέχει στο επόμενο Champions League.

Η πιθανή μεταγραφή του Γκαρνάτσο στην Άστον Βίλα ενδέχεται να επηρεάσει και τη Μίλαν. Σύμφωνα με το Football Italia, οι «ροσονέρι» ήλπιζαν ότι η αγγλική ομάδα θα προχωρούσε στην απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, κάτι που θα τους έδινε σημαντικά οικονομικά οφέλη.