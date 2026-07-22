Βουλή: Ψηφίστηκε η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χηρείας και η διάταξη για τα πατίνια

«Πέρασε» από την ολομέλεια της Βουλής ο Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ, η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χηρείας και η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει, μετά την ψήφισή του - κατά πλειοψηφία - από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των ψηφισθεισών διατάξεων, περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

Πηγή: newsbomb.gr