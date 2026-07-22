Ενδιαφέρον Ινδών δισεκατομμυριούχων για μετοχές της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς οικογένεια Ινδών δισεκατομμυριούχων φέρεται να εξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η οικογένεια του Λάκσι Μιτάλ έχει προσεγγίσει τη Fenway Sports Group (FSG), ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, με στόχο την αγορά ποσοστού στους «Reds».

Ο Λάκσι Μιτάλ συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως, έχοντας δημιουργήσει την αυτοκρατορία της ArcelorMittal, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής χάλυβα στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τις επαφές για τη συγκεκριμένη επένδυση φέρεται να χειρίζεται ο Αμίτ Μπάτια, Καναδοϊνδός επιχειρηματίας, σύζυγος της κόρης του Μιτάλ και στενός συνεργάτης του.

Ο Μπάτια διαθέτει εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, καθώς στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο στην ΚΠΡ, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε επενδύσεις που αφορούν αθλητικούς οργανισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον επιβεβαιώνει ότι η Λίβερπουλ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.