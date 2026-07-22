Μάντσεστερ Σίτι: Σε δημοπρασία τα αντικείμενα από το γραφείο του Γκουαρντιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία αντικείμενα που βρίσκονταν στο γραφείο του Πεπ Γκουαρντιόλα, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού από τον πάγκο της ομάδας.

Οι «Πολίτες» δημιούργησαν μία ειδική ψηφιακή περιήγηση (VR), μέσω της οποίας οι φίλαθλοι μπορούν να δουν τον χώρο όπως ακριβώς ήταν όταν εργαζόταν εκεί ο Γκουαρδιόλα, αλλά και να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για την απόκτηση διαφόρων αντικειμένων.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση βρίσκονται πίνακες, προπονητικά ρούχα, μπουφάν, προσωπικά αντικείμενα του πρώην προπονητή της Σίτι, ακόμη και η κούπα του καφέ που χρησιμοποιούσε στο γραφείο του.

Ξεχωρίζει επίσης η μπάλα με την οποία ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε το 100ό του γκολ στην Premier League, ένα από τα πιο συλλεκτικά κομμάτια της δημοπρασίας, που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου, με τη Σίτι να καλεί τους φιλάθλους της να περιηγηθούν στο γραφείο του Γκουαρντιόλα και να διεκδικήσουν τα αντικείμενα που επιθυμούν.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά το τέλος της ιδιαίτερα επιτυχημένης παρουσίας του Γκουαρντιόλα στον σύλλογο, με αρκετά από τα προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά της θητείας του να γίνονται πλέον διαθέσιμα στο κοινό μέσω της συγκεκριμένης δημοπρασίας.