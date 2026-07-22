Μουντιάλ 2030: Η FIFA εξετάζει αύξηση των ομάδων στις 64

Το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 εθνικές ομάδες βρίσκεται στο τραπέζι της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026, το οποίο ήταν το πρώτο στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 ομάδων.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα εξετάσει το ενδεχόμενο νέας διεύρυνσης της διοργάνωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη σημαντικής αλλαγής στη μορφή του θεσμού.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2030 θα εξεταστεί τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 2026», δήλωσε ο Ινφαντίνο, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, εμφανίστηκε πιο κατηγορηματικός, υποστηρίζοντας πως το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί με 64 ομάδες. Η τοποθέτησή του έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της διοργάνωσης και το κατά πόσο είναι εφικτή μια ακόμη αύξηση των συμμετεχόντων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα φιλοξενηθεί κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα διοργανώσουν από έναν αγώνα, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμμετοχή 64 ομάδων, η δομή της διοργάνωσης αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη δημιουργία 16 ομίλων των τεσσάρων ομάδων, γεγονός που θα αυξήσει τους αγώνες της φάσης των ομίλων από 72 σε 96.

Μια τέτοια αλλαγή θα επηρεάσει και τη διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς η φάση των ομίλων θα απαιτεί περίπου τρεις εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, με το συνολικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες.