Γκάφα ή πιάστηκαν στα πράσα; Οι Χιτ ανήρτησαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν!

Οι Χιτ δημοσίευσαν προγραμματισμένο βίντεο στο Youtube με τίτλο «Λεμπρόν Τζέιμς συνέντευξη Τύπου παρουσίασης». Γκάφα ή ομολόγησαν μόνοι τους; Θα φανεί σε λίγες μέρες!

Η κίνηση της ομάδας του Μαϊάμι ήταν αρκετή για να βάλει για τα καλά φωτιά στο ΝΒΑ, με τους Χιτ να εμφανίζουν στο κανάλι τους στο Youtube προγραμματισμένη δημοσίευση για τις 27 Ιουλίου με τίτλο «Lebron James Introductory Press Conference».

Kάπου εκεί έγινε χαμός, με τη δημοσίευση να κατεβαίνει, αλλά τη φωτιά να έχει μπει ήδη και να μένει πλέον να φανεί το μέλλον του «Βασιλιά» και η επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ο ρεπόρτερ των Χιτ, Άντονι Τσιανγκ, με ανάρτησή του προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αναφέροντας: «Επεξήγηση για το βίντεο με τίτλο "LeBron James Introductory Press Conference" που έχει γίνει viral στο X: Πρόκειται για ένα λάθος του τμήματος social media των Μαϊάμι Χιτ, το οποίο είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο Λεμπρόν Τζέιμς επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο Λεμπρόν επιστρέφει στους Χιτ».

Ωστόσο όπως είναι φυσικό άπαντες αναμένουν την 27η Ιουλίου για να δουν αν πρόκειται για γκάφα ή για την προαναγγελία της μετακίνησης του «Βασιλιά».