Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, μιας από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής.

Με μια πορεία που διήρκεσε δεκαετίες, η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ερμηνεύοντας επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών.

Η ανακοίνωση του θανάτου της

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Σπύρος Σίγουρος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα..σκορπιζοντας θλιψη στον καλλιτεχνικο χωρο….η μεγάλη Κυρια του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ…έζησε τα τελευταία της χρονια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή…θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη … περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα…»

Από τα πρώτα βήματα έως τη μεγάλη καταξίωση

Η Μαίρη Λίντα ξεκίνησε την καλλιτεχνική της διαδρομή σε πολύ νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, μέχρι τη στιγμή που η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξε την πορεία της.

Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του ’60, ενώ εκτός από τη σκηνή ενώθηκαν και στη ζωή, καθώς υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια. Μαζί συμμετείχαν και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Οι σημαντικές συνεργασίες και η προσωπική της ζωή

Μετά τον χωρισμό της από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Σε συνέντευξή της είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς.

«Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».

Στην πολυετή καριέρα της συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

Πηγή: znews.gr