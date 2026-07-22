Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Φαμπίνιο

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να «ψήσει» τον Φαμπίνιο, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Ολυμπιακού να βρει έναν μέσο και στα υπόψη μπήκε και η περίπτωση του Φαμπίνιο. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ, παρά την προσπάθεια της ομάδας να τον κρατήσει και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έχοντας βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με τη «σελεσάο», ο Φαμπίνιο θέλει να επιστρέψει και στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν επαφές μαζί του, θέλοντας να τον «ψήσουν» να μετακομίσει στο λιμάνι.

Στο παρελθόν, ο Φαμπίνιο έπαιζε σε Λίβερπουλ και Μονακό, ενώ την τελευταία τριετία αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ιτιχάντ. Στην καριέρα του μετρά 594 παιχνίδια, με 51 γκολ και 43 ασίστ, ενώ η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν η κατάκτηση του Champions League πριν από επτά χρόνια με τους «ρεντς».