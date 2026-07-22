Μεσσηνία: «Αν μάθουν ότι κατέθεσα θα με σκοτώσουν» - Μαρτυρίες από τους εκβιασμούς της «μαφίας του νερού»

Τον τρόπο δράσης των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία, φέρνουν στο φως μαρτυρίες θυμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για εκδικητικές πυρκαγιές στις καλλιέργειές τους, όταν δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Οι τρεις κατηγορούνται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί και η ταυτότητα των φερόμενων ως δραστών, καθώς έπειτα από έρευνα των Αρχών συνελήφθησαν ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.

Μάλιστα οι μαρτυρίες προκαλούν σοκ με πολλά από τα θύματα να φοβούνται τόσο για τη σωματική τους ακεραιότητα όσο και για της οικογένειάς τους εάν οι φερόμενοι ως δράστες μάθουν ότι κατέθεσαν.

"Πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές μου και ξεράθηκαν. Είναι πονηροί, τα κάνουν βραδινές ώρες αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί. Δε μπορώ να σας πω κάτι άλλο καθώς πήγαν να με σκοτώσουν από το ξύλο. Εάν μάθουν ότι κατέθεσα θα με σκοτώσουν, όπως και την οικογένειά μου", είπε χαρακτηριστικά ένας μάρτυρας.

"Θεωρώ ως πράξη εκδίκησης τον εμπρησμό στο χωράφι μου. Είχε προηγηθεί κόντρα με τους δράστες, επειδή στις προηγούμενες εκλογές υποστήριξα και εγώ και ο γιος μου τον αντίπαλο του, στις εκλογές", είπε ένας άλλος άνδρας.

"Μου κάψανε την αποθήκη στη θέση Μεγάλη Συκιά. Είναι κι άλλα άτομα, μια παρέα που τρομοκρατεί το χωριό. Πριν δύο χρόνια στον ίδιο κατηγορούμενο, του είπα κάτι και εκείνος μου απάντησε με απειλητικό ύφος: "μη μιλάς θα σου κόψουν τις ελιές”", είπε από την πλευρά του ένας άλλος μάρτυρας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν επιβάλει μέχρι και "χαράτσι" στο αρδευτικό δίκτυο και όποιος τολμούσε να καταγγείλει τις απειλές έβρισκε τον μπελά του.

"Τον παρακαλούσα. Του έλεγα ότι ο πατέρας μου δε θα έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Μόλις τον απείλησα ότι θα πάω στον δήμαρχο, να τον καταγγείλω, ήρθε και έβαλε καινούργιο ρολόι και είχαμε ξανά νερό να πιούμε. Μου είπε θυμωμένος "θα με βρίσκεις μπροστά σου”.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είχαν αντιληφθεί τις ύποπτες κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιών.

"Είχα δει τον Δ… ξημερώματα να κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο βυσσινί και να περνάει σιγά-σιγά από τα σπίτια, να παρατηρεί και μαζί του είχα δει να κουβαλάει και μία καραμπίνα. Μου κάνει εντύπωση πάντως πως αυτοί οι τύποι την βγάζουν καθαρή", αναφέρει μία άλλη μαρτυρία.

Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη (22/7).

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Πηγή: thetoc.gr