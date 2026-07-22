Οτσόα: «Κρέμασε» τα γάντια του ο θρυλικός Μεξικανός (pic+vid)

Ο Γκιγιέρμο «Μέμο» Οτσόα, ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του -ένα ρεκόρ που μοιράζεται με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο- πήρε την πιο δύσκολη απόφαση για έναν ποδοσφαιριστή, ανακοινώνοντας ότι «κρεμάει τα γάντια του».

Σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι έπαιξαν σε κάθε αγώνα για την εθνική ομάδα τους, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, ο Οτσόα μπήκε ως αλλαγή μόνο στον τελευταίο και άνευ νοήματος αγώνα της φάσης των ομίλων για το Μεξικό, που είχε ήδη προκριθεί, στο 78ο λεπτό εναντίον της Τσεχίας (νίκη με 2-0), στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Οτσόα συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στην Νότια Αφρική, αλλά δεν αγωνίσθηκε σε κανέναν αγώνα, ενώ ολοκληρώνει την καριέρα του με 154 συμμετοχές για την «El Tri», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας του Μεξικού.

«Έδωσα τα πάντα, για τους συλλόγους μου και την εθνική ομάδα, και σήμερα κρεμάω τα γάντια μου», δήλωσε ο Οτσόα σε μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τερματίζοντας μια καριέρα που «εκτάθηκε» σε εννέα συλλόγους και επτά χώρες.

Ο Οτσόα, γέννημα θρέμμα της Γκουαδαλαχάρα, διεθνής από το 2005, αγωνιζόμενος για την κυπριακή ομάδα ΑΕΛ Λεμεσού, άρχισε την καριέρα του στο Μεξικό το 2004 και έκτοτε έπαιξε στην Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

Γνωστός για την σταθερότητα και τις γρήγορες αντανακλαστικές αποκρούσεις του, ο 41χρονος έγινε διάσημος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Βραζιλία, όπου πραγματοποίησε μια αξέχαστη εμφάνιση εναντίον της διοργανώτριας χώρας στην φάση των ομίλων (0-0).

Το 2018, εδραίωσε περαιτέρω την θέση του, με ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση εναντίον της Γερμανίας, η οποία έχασε από το Μεξικό με 1-0.

Το μήνυμα του Μεξικανού:

«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με οδηγήσει ένα όνειρο.



Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω: Ευχαριστώ



Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ κάθε φαν που ήταν παρόν σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.



Φέρνω μαζί μου την αγάπη των εκατομμυρίων και την ηρεμία του να έχω δώσει τα πάντα για το Μεξικό.



Αυτό που έχουμε ζήσει, κανείς δεν μπορεί να το πάρει.



Από την καρδιά μου, ευχαριστώ για τόσα πολλά».