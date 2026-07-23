Παναθηναϊκός: Βάζει βάσεις… πρόκρισης στην Ουγγαρία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Πάκσι, στο πρώτο παιχνίδι για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Η σεζόν 2026-27 ξεκινά απόψε (21:00, ΣΚΑΪ) για τον Παναθηναϊκό καθώς αντιμετωπίζει την Πάκσι στην Ουγγαρία, για τον β’ προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης, απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά κάνει σταθερά βήματα ανόδου στο ποδόσφαιρο της χώρας της τα τελευταία χρόνια.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα κάνει επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού και θα δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής της δουλειάς του. Ξέρει καλά ο Δανός πως σε αυτά τα παιχνίδια μετράει πρωτίστως το αποτέλεσμα και εκεί θα στοχεύσει.

Διαθέσιμος για το αποψινό ματς είναι ο νεοαποκτηθείς Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ εκτός πλάνων έμειναν ο τραυματίας Καλάμπρια, καθώς και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Ντέσερς.

O Λούκα Μπιλμπιγιά από την Βοσνία θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς του Σμίλιανιτς και Πέριτς. Ο Αρμίν Κούκιτς θα είναι ο 4ος, ενώ στην αναμέτρηση δεν θα υπάρχει VAR.