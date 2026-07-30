Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, αλλά παρά την κακή του απόδοση λυτρώθηκε από την είσοδο Πελίστρι - Ταμπόρδα και τον καθοριστικό Ραστόντερ που «έγραψε» το 2-2, χαρίζοντας την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Conference. Η Πάκσι έφτιαξε… βραδιά θρίλερ αλλά στο τέλος μέτρησαν οι λύσεις των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ την Πάκσι έχοντας... προίκα το 1-2 της Ουγγαρίας, με την ομάδα ωστόσο να μπαίνει σαφώς πιο νωχελική στο γήπεδο και να επιτρέπει στους φιλοξενούμενους να φτιάξουν φάσεις και τελικά να προηγηθούν στο πρώτο ημίχρονο.

Η «βολίδα» του Γιάγκουσιτς ισοφάρισε πριν την ανάπαυλα και έδωσε το ψυχολογικό αβαντάζ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με το ξεκίνημα της επανάληψης έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ολοκληρώσει την ανατροπή και τελικά έμεινε ξανά πίσω, με γκολ από φάση όπου υπήρχε καθαρό χέρι.

Ο Νίστρουπ έβαλε και δεύτερο φορ στο παιχνίδι (Ραστόντερ αντί Γιάγκουσιτς) και τελικά δικαιώθηκε για την επιλογή του, με τον Βορειομακεδόνα να είναι μέσα σε όλες τις φάσεις και στο 85' να διαμορφώνει το τελικό 2-2, δίνοντας έτσι την πρόκριση στους «πράσινους».

Οι αρχικές επιλογές των δύο προπονητών

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έκανε αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, παρουσιάζοντας το «Τριφύλλι» με το καθιερωμένο 4-2-3-1. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Τουμπά στα στόπερ. Το δίδυμο των χαφ απαρτιζόταν από τους Καμαρά και Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα «φτερά» ξεκίνησαν οι Αντίνο και Ζαρουρί, με τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Όσον αφορά τον Γκιόργκι Μπόγκναρ, παρέταξε την ομάδα του με σχηματισμό 3-4-2-1. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Κοβάτσικ, με τους Ζέκε, Σαμπό και Βας στην άμυνα. Βίντεκερ και Παπ ήταν τα χαφ, με τον Γκιόρφι δεξιά και τον Λαπού αριστερά. Στην κορυφή ήταν ο Σάλαϊ, με τους Πέτο και Χόρβαθ πίσω του.

Νωθρό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, γκολ η Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει στο πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα, όταν ο Ζαρουρί βρήκε λίγο χρόνο αλλά είδε το σουτ του να κοντράρει στα σώματα, με την Πάκσι να παίρνει στα επόμενα λεπτά μέτρα στο γήπεδο και να προσπαθεί να γίνει απειλητική μπροστά από την εστία του Πένια. Οι «πράσινοι» υπέπεσαν μάλιστα σε κάποια σχετικά εύκολα λάθη, με την ουγγρική ομάδα να βρίσκει στο πρώτο μισάωρο τις στιγμές της.

Στο 9’ ο Παπ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ 10 λεπτά αργότερα ο Πέτο σούταρε εκτός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Από την εκτέλεση ο Παπ πήρε ξανά την κεφαλιά, με τον Πένια να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση. Η Πάκσι απείλησε και στο 22’, με ένα σουτ του Βίντεκερ που πέρασε άουτ, με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει με την σειρά του μπροστά και να φτιάχνει φάσεις με τον Αντίνο.

Ο Αργεντινός πήρε την καταπληκτική πάσα του Τσέριν και βρέθηκε σε θέση βολής στο 23’, όμως σημάδεψε ψηλά και σπατάλησε την ευκαιρία. Ακόμα πιο κοντά στο γκολ βρέθηκε 4 λεπτά αργότερα, αυτή την φορά από το άνοιγμα του Τετέι, όμως είδε τον Κοβάτσικ να πέφτει στην γωνία του και να διώχνει σε κόρνερ το συρτό σουτ που επιχείρησε.

Η εικόνα του «Τριφυλλιού» πάντως δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, με την Πάκσι να «προειδοποιεί» ξανά στο 32’, με σουτ του Πέτο που απέκρουσε ο Πένια και τελικά να βρίσκει γκολ με τον ίδιο παίκτη 3 λεπτά αργότερα. Σε μια φάση όπου οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για επιθετικό φάουλ του Λαπού στην διεκδίκηση με τον Τσάπρα, ο ρέφερι άφησε την φάση να συνεχιστεί, ο Καμαρά αδράνησε και ο Πέτο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων, φέρνοντας το συνολικό σκορ του ζευγαριού στο 2-2.

Ισοφάρισε δείχνοντας την κλάση του ο Γιάγκουσιτς

Το μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου στο 39’ δυσκόλεψε, αλλά δεν νίκησε τον Κοβάτσικ, αλλά στο 44’ ο τερματοφύλακας των Ούγγρων δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στον ΚΕΡΑΥΝΟ που εξαπέλυσε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» και διαμορφώνοντας το 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε ιδανικό χρονικό σημείο και να ανακτά το ψυχολογικό αβαντάζ.

Ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, γκολ από χέρι η Πάκσι!

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και «άγγιξε» την ανατροπή μόλις στο 2ο λεπτό, με την προβολή του Ντε Φράι να σταματάει πάνω στην γραμμή από αμυντικούς. Στο 50’ ο Τσέριν έκανε φοβερή ενέργεια και έδωσε στον Τετέι, όμως ο Έλληνας φορ έκανε αδύναμο τελείωμα και δεν κατάφερε να νικήσει από πλεονεκτική θέση τον Κοβάτσικ.

Κι ενώ το «Τριφύλλι» είχε τον έλεγχο, η Πάκσι βρήκε γκολ με τον Γκιόρφι στο 57’, σε μια φάση όπου υπάρχει καθαρό χέρι στο τάκλιν που έγινε στον Τουμπά και έδωσε την κατοχή στους Ούγγρους! Ο διαιτητής ωστόσο έχασε την παράβαση, VAR δεν υπάρχει σε αυτή την φάση και κάπως έτσι οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι Φαν Ντρόνγκελεν και Πελίστρι αντικατέστησαν τους Τουμπά και Ζαρουρί, ενώ 6 λεπτά μετά ο Δανός έριξε και δεύτερο επιθετικό στο ματς, βάζοντας τον Ραστόντερ αντί του Γιάγκουσιτς. Ο Κυριακόπουλος δοκίμασε στο 74’ για δεύτερη φορά το πόδι του, σημαδεύοντας λίγο άουτ, ενώ για το τελευταίο τέταρτο του αγώνα μπήκαν και οι Τσιριβέγια και Ταμπόρδα, αντί των Τσέριν και Αντίνο.

«Λύτρωση» για τον Παναθηναϊκό με Ραστόντερ

Στο 82’ ο Πελίστρι έκανε μια εκπληκτική κούρσα από την περιοχή του Παναθηναϊκού σχεδόν μέχρι αυτή της Πάκσι και άνοιξε την μπάλα στον Τετέι, όμως ο Έλληνας φορ δεν μπόρεσε να βρει τον Ραστόντερ στην κίνηση του Βορειομακεδόνα. Δύο λεπτά μετά πάντως η μπάλα κατέληξε στον επιθετικό του Παναθηναϊκού, που μέσα από την περιοχή νικήθηκε από τον Κοβάτσικ, με το «Τριφύλλι» να πιέζει ασφυκτικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Τελικά η «λύτρωση» ήρθε στο 85’, με τον Ραστόντερ να παίρνει την μπάλα από την κεφαλιά του Ντε Φράι κι αυτή την φορά να την στέλνει στα δίχτυα των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Τουμπά (60' Φαν Ντρόνγκελεν), Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσέριν (75' Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (66' Ραστόντερ), Ζαρουρί (60' Πελίστρι), Αντίνο (75' Ταμπόρδα), Τετέι.

Πάκσι (Μπόγκναρ): Κοβάτσικ, Ζέκε, Σαμπό, Βας, Λαπού (46' Λέντσερ), Παπ, Βίντεκερ, Γκιόρφι (85' Μπαλόγκ), Πέτο (72' Τοθ), Χόρβαθ (72' Γιούρκιτς), Σάλαϊ (72' Μπόντε).