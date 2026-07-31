Νίστρουπ: «Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και θα το κάνουμε!»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, την βελτίωση που απαιτείται αλλά και τα συναισθήματά του από την παρουσία του στον σύλλογο.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε με το 2-2 επί της Πάκσι να πάρει το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα βρει απέναντί του την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Δανός τεχνικός λοιπόν μίλησε για τα όσα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του, σχολίασε την απουσία του VAR και τον νέο κανονισμό της UEFA και δήλωσε χαρούμεος και ικανοποιημένος με την παρουσία του στον σύλλογο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Είναι δεδομένο ότι προσπαθήσατε στο πρώτο ημίχρονο να δημιουργήσετε τεχνικά transitions για να βρείτε φάσεις 3vs3. Το κάνατε αυτό με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τι χρειάζεται ακόμα ο Παναθηναϊκός ώστε αυτό που έκανε 2-3 φορές να το δούμε ακόμα περισσότερο;

«Νομίζω θα μιλήσω πιο γενικά για την εμφάνισή μας. Δεν νιώθαμε άνετα στο ξεκίνημα του αγώνα, έχουμε πράγματα να δουλέψουμε εκεί. Όταν αυτοί πίεζαν ψηλά, δεν είμαι ικανοποιημένος με τις λύσεις που βρίσκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν δώσαμε πολλές φάσεις στην Πάκσι, αλλά τους δώσαμε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις, στημένες φάσεις και φυσικά 2 γκολ. Είναι ανεπίτρεπτο να δίνεις δύο γκολ έτσι. Είναι καλό που είμαστε στον επόμενο γύρο. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε και θα το κάνουμε».

Θεωρείτε λογική την απόφαση της UEFA να μην υπάρχει χρήση VAR σε γήπεδα που το διαθέτουν; Γιατί νομίζω ότι τα δύο γκολ της Πάκσι δεν θα μετρούσαν αν υπήρχε.

«Για να είμαστε δίκαιοι, όπως είπα χτες ήμασταν ίσως και τυχεροί που δεν δόθηκε πέναλτι κατά μας στο πρώτο παιχνίδι. Το VAR είναι σημαντικό, θα έπρεπε να υπήρχε σε όλα τα προκριματικά κατά την άποψή μου, ανεξάρτητα από την διοργάνωση. Θα είναι κρίμα αν μετρήσει ένα γκολ οφσάιντ ή με χέρι. Δεν ξέρω ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, αλλά όταν παίζεις με VAR σε όλα τα άλλα παιχνίδια νομίζω θα ήταν καλό να υπήρχε κι εδώ. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι και η πλειοψηφία τους ξέρει να χρησιμοποιεί το VAR. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Σε όλα ή πουθενά».

Στην Ουγγαρία είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε τον έλεγχο μόνο για ένα δεκάλεπτο. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο μετά το 15' επέτρεψε στους Ούγγρους να κάνουν παιχνίδι. Τι πήγε λάθος για τον Παναθηναϊκό και έδωσε αυτή την δυνατότητα στους Ούγγρους, ενώ φαινομενικά στο πρώτο ματς ήταν πιο ανέτοιμος;

«Όπως είπα νομίζω ότι δεν ήμασταν καλοί με την μπάλα στα πόδια στο πρώτο ημίχρονο. Δώσαμε πολλά στημένα στην Πάκσι στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε τον ρυθμό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα στις στατικές φάσεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι στις επόμενες φάσεις απ' όσο ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τελειότητα στην εμφάνιση βραχυπρόθεσμα, γιατί έχουμε αλλάξει πολλούς παίκτες. Πρέπει να υπάρξει πολύ καλύτερος συντονισμός. Από την εμπειρία μου στα προκριματικά με την Κοπεγχάγη, τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά που παίζεις ως μεγάλη ομάδα με πιο αδύναμο αντίπαλο, γιατί δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις αλλά πολλά να χάσεις. Το τελευταίο μισάωρο τους πιέσαμε πολύ, έκαναν την διαφορά οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και ήταν πολύ σημαντικό για εμάς αυτό».

Είναι η πρώτη φορά που με την χρήση του νέου κανονισμού, για όταν καθυστερεί η αλλαγή, μπήκε γκολ. Θα θέλατε να σχολιάσετε αυτή την εξέλιξη; Ως προπονητής πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο;

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, αλλά το θεωρώ δίκαιο. Αν σε σπρώξει κάποιος, πρέπει να σηκωθείς. Είναι δίκαιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να καταστρέψουν το άθλημα και ένα από αυτά είναι το να μένουν οι παίκτες κάτω. Μου αρέσει προσωπικά ο κανονισμός και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αργούμε, γιατί αν παίζεις για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο δεν είναι καλό. Και εγώ ως προπονητής δύσκολα θα αποδεχθώ να παίξουμε με παίκτη λιγότερο για αυτό».

Πλέον έχετε μια πολύ καλή άποψη για τα χαρακτηριστικά του ρόστερ σας. Υπάρχει κάτι που έχετε δει ότι χρειάζεται ενίσχυση;

«Καταλαβαίνω την ερώτηση, σαν προπονητής πάντα θα δέχομαι τέτοιες ερωτήσεις στα μεταγραφικά παράθυρα. Το βασικό που συγκεντρώνομαι είναι να κάνω τους παίκτες που έχω καλύτερους. Έχουμε μεγάλη ποιότητα σε όλες τις θέσεις και είναι η δουλειά μου να τους κάνω καλύτερους. Έχω στενή επικοινωνία με τον τεχνικό διευθυντή. Πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει, πότε θα ήταν άδικο να ζητήσω περισσότερα».

Πώς σας φαίνεται που δουλεύετε σε μια ομάδα του μεγέθους του Παναθηναϊκού; Πιστεύετε ότι η ομάδα μπορεί να κατακτήσει την διοργάνωση;

«Θα ξεκινήσω από την δεύτερη ερώτηση. Όλοι έχουμε όνειρα, αλλά τώρα υπάρχει μόνο η Σόφια και τα 2 επόμενα παιχνίδια, δεν μπορούμε να μιλάμε για τρόπαιο από τώρα. Πρέπει να κοιτάμε το παρόν. Όπως είδαμε σήμερα, υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε σαν ομάδα. Εκεί συγκεντρωνόμαστε.

Για την πρώτη ερώτηση, όντας για πολλά χρόνια στην ομάδα της καρδιάς μου, με μεγάλη επιτυχία αλλά με δύσκολους 4-5 μήνες στο τέλος, προφανώς έκανα πολλές σκέψεις για τον επόμενο σταθμό μου. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα στην Αθήνα. Το να είμαι άνθρωπος - «κλειδί» στο να επαναφέρουμε αυτή την ομάδα στην κορυφή, είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να βρεις εύκολα αλλού. Μου αρέσει πίεση. Ελπίζω ότι θα το απολαύσω, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό».