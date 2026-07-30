Βαθμολογία UEFA: Νέοι πολύτιμοι βαθμοί από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η μάχη της Ελλάδας για την κατάληψη της 10ης θέσης στην ειδική βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να προσφέρουν ξανά πολύτιμους βαθμούς στην χώρα μας.

Ο Δικέφαλος με τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου (2-0) και ο Παναθηναϊκός με το ισόπαλο 2-2 κόντρα την Πάκσι, έφεραν συνολικά 300 βαθμούς και πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 41.112.

Η χώρα μας παραμένει σε κοντινή απόσταση με την 11η Πολωνία (42.825 βαθμοί) και Τσεχία (43.425 βαθμοί), συνεχίζοντας την μάχη της για την κατάληψη της 10ης θέσης.

Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση:

9. Τουρκία 47.175 – 2.000 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)

10. Τσεχία 43.425 – 1.600 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

11. Πολωνία 42.825 – 700 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12. Ελλάδα 41.112 – 700 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 35.181 – 875 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)