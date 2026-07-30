One man show: Ο Παυλίδης με τέσσερα γκολ έδωσε την πρόκριση στην Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν οργιαστικός απέναντι στην Σεντ Γκάλεν, διαλύοντας την άμυνα των Ελβετών με τέσσερα γκολ, για να χαρίσει την πρόκριση στην Μπενφίκα.

Ο Έλληνας στράικερ, άνοιξε το σκορ για τους «αετούς» της Λισαβόνας μόλις στο 11ο λεπτό, ενώ στο 53' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 και στο 65' έκανε το χατ-τρικ για το 3-0 των Πορτογάλων.

Ο Παυλίδης, ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα, αφού στο 74ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σκόραρε και τέταρτο γκολ, με τον Λενγκλέ στο 82' να διαμορφώνει το τελικό 5-0.

Έτσι, με τον διεθνή επιθετικό να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, η Μπενφίκα ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 του πρώτου αγώνα, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.