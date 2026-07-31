Ραστόντερ: «Θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ»

Ο Έλμιν Ραστόντερ σκόραρε το γκολ που σφράγισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, τονίζοντας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ότι ήθελε να σκοράρει και άλλο γκολ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν πολύ μεγάλη χαρά, ήτα το πρώτο γκολ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας και είχα και άλλη μια ευκαιρία καο θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ.

Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχτήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε , θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τη συνέχεια.

Αρχικά στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αν αυτές τις είχαμε μετατρέψει σε γκολ, θα ήταν διαφορετικός ο αποψινός αγώνας. Όμως, πιστεύω αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα».