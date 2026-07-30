Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Το χρυσό γκολ - πρόκρισης του Ραστόντερ 30-07-2026 23:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ραστόντερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό, το οποίο αποδείχτηκε «χρυσό» αφού έκανε το 2-2 και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Διαφημιζόταν ως η πιο φθηνή στην Ελλάδα: Ξαφνικό λουκέτο για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ instanews.gr Το βίντεο του Μύκονος LIVE Tv με το τολμηρό μαγιό της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral dailymedia.gr Πάνω από 8/10 άθλος: Εάν κάνεις μέχρι 1 λάθος σε αυτό το κουίζ ανώτατης δυσκολίας τότε είσαι Πρύτανης γεωγραφίας menshouse.gr Ο ΠΑΟΚ χτύπησε φλέβα χρυσού! menshouse.gr Κάθε χρόνο και καλύτερος: Δυο στοιχεία που δείχνουν τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr «Νούμερα που δεν τα βλέπει ούτε η TV»: Η youtubική μπασκετική εκπομπή που σαρώνει dailymedia.gr Ενώ η διεύρυνση συνεχίζεται: Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Στέφανο Κασσελάκη instanews.gr Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Το χρυσό γκολ - πρόκρισης του Ραστόντερ SHARE