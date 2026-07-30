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Το χρυσό γκολ - πρόκρισης του Ραστόντερ

Ποδόσφαιρο
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Ο Ραστόντερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό, το οποίο αποδείχτηκε «χρυσό» αφού έκανε το 2-2 και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.
Το χρυσό γκολ - πρόκρισης του Ραστόντερ