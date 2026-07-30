Τσέριν: «Δύσκολα τα παιχνίδια του καλοκαιριού, ευχαριστούμε τον κόσμο»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε αμέσως μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα θέλει βελτίωση, αλλά τόνισε πως ακόμη είναι αρχή.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού εν συνεχεία στάθηκε και στο γεγονός πως παρότι είναι καλοκαίρι και περίοδος διακοπών, ο κόσμος της ομάδας ήταν εκεί και θέλησε να τον ευχαριστήσει.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν

«Από την εμπειρία μου σε αυτή τη φάση της σεζόν, τα προκριματικά, είναι πολύ δύσκολο. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα. Χρειαζόμαστε βελτίωση. Κάθε αρχή και δύσκολη.

Πιστεύω ότι κάναμε τα εύκολα δύσκολα στο πρώτο παιχνίδι. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το 0-3. Σήμερα κάναμε λάθη, ημέρα όμως η καλύτερη ομάδα και κάναμε ότι χρειαζόταν για την πρόκριση.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη, ήταν σπουδαία! Είναι καλοκαίρι, πάνε τις διακοπές τους, όμως ήταν εδώ για να μας βοηθήσουν. Αναγνωρίζω αυτό το γεγονός, όπως και όσα έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Οταν ξεκινάς καλά είναι κοντά σου και πρέπει κάθε Κυριακή να τους δίνουμε χαρές»