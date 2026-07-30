Πρόστιμο και αποκλεισμός από το WNBA στη συνιδιοκτήτρια των Storm

Η συνιδιοκτήτρια των Σιάτλ Στορμ, Σελέστ Κίτον, τιμωρήθηκε με πρόστιμο και αποκλεισμό από τους επόμενους πέντε εντός έδρας αγώνες της ομάδας, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με δύο φιλάθλους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τρίτης απέναντι στην Ιντιάνα Φίβερ, όπως ανακοίνωσε το WNBA.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κίτον απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε δύο ανήλικες φιλάθλους που είχαν μαζί τους πλακάτ στο Climate Pledge Arena, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη γκαρντ της Φίβερ, Σόφι Κάνιγχαμ. Η Αμερικανίδα αθλήτρια είχε τοποθετηθεί πρόσφατα σε άρθρο του ESPN υπέρ της απαγόρευσης συμμετοχής διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικείες και κοριτσίστικες διοργανώσεις.

Οι δύο φίλες υποστήριξαν ότι η Κίτον αντέδρασε έντονα στο μήνυμά τους, το οποίο ανέφερε «ευχαριστούμε τη Σόφι Κάνιγχαμ που μίλησε για τα κορίτσια».

Οι Σιάτλ Στορμ εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν ότι σέβονται την απόφαση του πρωταθλήματος και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός «φιλόξενου και σεβαστού περιβάλλοντος» για όλους όσοι παρακολουθούν αγώνες της ομάδας.

Πριν από την αναμέτρηση είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις έξω από το γήπεδο υπέρ της Κάνιγχαμ και μιας πρωτοβουλίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον σχετικά με τη συμμετοχή διεμφυλικών μαθητών σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις.

Η Κάνιγχαμ, η οποία δεν έκανε δηλώσεις μετά τη νίκη της Ιντιάνα με 105-95, ευχαρίστησε μέσω των social media τις δύο νεαρές φιλάθλους για τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι είναι ευπρόσδεκτοι» και χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστική» τη συμπεριφορά της συνιδιοκτήτριας των Στορμ.