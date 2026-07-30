Μασλαρινός: «Τα κορίτσια είναι έτοιμα να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρωτιά, είμαστε αισιόδοξοι για την άνοδο»

Ο προπονητής της Εθνικής Νεανίδων, Βασίλης Μασλαρινός, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και ανέλυσε τη μεγάλη πρόκληση της ομάδας στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που ξεκινάει αύριο (31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου).

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κύλησε η προετοιμασία: «Όλα πήγαν καλά. Κάναμε την προσπάθειά μας, δουλέψαμε, είμαστε έτοιμοι και ανυπομονούμε για να ξεκινήσουμε».

Για την πρεμιέρα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (31/07): «Η Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ ψηλή ομάδα, παίζει με πολύ ψηλά σχήματα, έχει παιδιά με ύψος 1.90-1.95-1.99, πολλά παιδιά που είναι αμερικανοθρεμμένα. Προφανώς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το κομμάτι των ριμπάουντ, γιατί είναι μια ομάδα η οποία θα πάει εκεί ούσα πολύ πιο ψηλή από εμάς. Εμείς θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να τρέξουμε, να πιέσουμε. Θέλω να πιστεύω πως το πλάνο που έχουμε ετοιμάσει θα βγει σε καλό».

Για το «αναγνωριστικό» στοιχείο που έχουν οι πρεμιέρες: «Είναι και αυτός ο λόγος που ήρθαμε λίγο νωρίτερα εδώ, να εγκλιματιστούμε, να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Δώσαμε και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, όπου δοκιμάσαμε πολλά πράγματα. Η προετοιμασία μας έχει πάει ακριβώς όπως έπρεπε να πάει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι».

Για τη δυναμική του ομίλου της Ελλάδας: «Είναι ο μόνος όμιλος που έχει τρεις ομάδες με υψηλές βλέψεις, εμάς, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σλοβακία. Πάντα υπάρχουν και οι εκπλήξεις βέβαια. Δεν το κοιτάμε αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι παίζουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, δεν κοιτάμε τα άλλα ματς. Είναι δύσκολος όμιλος, αλλά αν πάει καλά ο όμιλος μετά στις διασταυρώσεις θα είμαστε ακόμα καλύτερα».

Για τα χαρακτηριστικά των ομάδων του ομίλου: «Οι δύο πιο δυνατές είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Σλοβακία. Παραδοσιακές, υψηλές ομάδες. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μια καλή “φουρνιά” από πέρυσι και η ίδια η ομάδα τη στηρίζει και το πιστεύει αυτό. Οι άλλες δύο (σ.σ. Βόρεια Μακεδονία, Δανία) είναι χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά δεν παύουν να είναι επικίνδυνες. Απέναντί τους είναι καθαρά στο τι θα κάνουμε εμείς. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έχουμε πρόβλημα».

Για τον στόχο της Ελλάδας στο τουρνουά: «Για να είμαι ειλικρινής, ο πρώτος στόχος μας είναι να βγούμε 1οι στον όμιλο. Ευτυχώς στη φάση των ομίλων έχουμε το περιθώριο να κάνουμε ένα λάθος, αν δεν πάει κάτι καλά μια μέρα μπορούμε να περάσουμε και ως 2οι. Θέλουμε από αύριο κιόλας να ξεκινήσουμε θετικά ώστε να πάμε για 1η θέση και να έχουμε καλύτερες διασταυρώσεις μετά. Ο λόγος που ετοιμάσαμε μια προετοιμασία απέναντι σε υψηλού επιπέδου ομάδες είναι για να είμαστε έτοιμοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν τερματίσουμε 1οι, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον ημιτελικό με καλύτερες συνθήκες».

Για το ότι σε τέτοια τουρνουά πρέπει να κοιτάς παιχνίδι-παιχνίδι: «Προφανώς δε μπορεί να πάει ένα Πανευρωπαϊκό διαφορετικά, είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία, καθημερινά τα παιχνίδια. Προσπαθούμε να έχουμε τα κορίτσια στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν, σωματικά και ψυχολογικά. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, είναι δύσκολη διαδικασία. Πολλές είναι οι ομάδες που θέλουν να ανέβουν, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε καλή χημεία, καλό κλίμα και είμαστε έτοιμοι».

Για τα απανωτά παιχνίδια σε αυτές τις διοργανώσεις: «Φέτος κάναμε αρκετά δυνατά φιλικά. Μετά το πρώτο φιλικό την επόμενη μέρα είχαμε το ίδιο. Μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε στα παιδιά ότι έτσι θα είναι και στο τουρνουά. Πήγαμε αρκετά καλά στα φιλικά μας. Όπως κάθε χρόνο, αλλά ειδικότερα φέτος, νιώθω πως τα παιδιά είναι έτοιμα. Είναι όλες μαζί, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Είναι πολύ περήφανες που φορούν το εθνόσημο. Θα μπορούσαν να είναι σε μια παραλία, αλλά βρίσκονται εδώ και είναι έτοιμες για να παίξουν σε ένα Πανευρωπαϊκό».

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων μετά από τα αποτελέσματα: «Είναι το σημαντικότερο αυτό. Απ’ τη στιγμή που φτάνεις εδώ μετά από έναν μήνα προετοιμασίας με σωματικά προβλήματα, φεύγει το κομμάτι της κούρασης, γιατί κι εμείς τούς δίνουμε “ανάσα” και ετοιμάζονται. Πλέον, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το ψυχολογικό και το πόσο έτοιμες είναι πνευματικά».

Για τη σημασία του rotation στο Ευρωμπάσκετ U18: «Μιλάμε για 16-17 κορίτσια που ήρθαν στην προετοιμασία και ήταν έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή να παίξουν. Το rotation έχει να κάνει με το πόσο έτοιμες είναι και οι δώδεκα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Εμείς κοιτάμε τον πρώτο αγώνα μόνο, δεν έχουμε μιλήσει για τα υπόλοιπα. Παίζουμε με μια ομάδα που πέρυσι στις λεπτομέρειες δεν ανέβηκε. Δε μας ταιριάζει πολύ, είναι πολύ ψηλή ομάδα. Τα κορίτσια ξέρουν, είναι έτοιμα, το περιμένουν πώς και πώς. Μιλάμε για πρεμιέρα, για U18, αλλά είμαστε έτοιμοι».