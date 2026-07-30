Λίσι: «Η Τούμπα ήταν φανταστική - Όλη η ομάδα βοήθησε τον Κωνσταντέλια»

«Ήταν απολαυστικό βράδυ», η πρώτη αντίδραση του Αλέσιο Λίσι για την μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Τι δήλωσε για Γκόμες, Σανταμαρία και Κωνσταντέλια.

«Η Τούμπα ήταν φανταστική», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός μετά το... ντεμπούτο του εντός έδρας, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων την εμφάνιση των Σανταμαρία, Γκόμες και Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι κρατάει εκτός της πρόκρισης: «Πιστεύω ότι σήμερα ήταν πολύ σημαντικό ότι είδα στο γήπεδο, ο τρόπος που ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα στο παιχνίδι. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είχαμε καλή ανάπτυξη παιχνιδιού και δεν μπορούσαμε να πάρουμε το πλεονέκτημα. Όσο περνούσαν τα λεπτά βελτιωνόμασταν. Ψάχναμε τη στιγμή μας και το ημίχρονο για να αλλάξουμε. Μετά αλλάξαμε, βελτιωθήκαμε και και επικρατήσαμε μίας καλή ομάδας».

Για τη διαφορά στην αμυντική λειτουργία: «Σήμερα αμυνθήκαμε καλύτερα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος άμυνας το τελευταίο 20λεπτο στην Πολωνία, ο τρόπος που χάσαμε έδαφος. Ο Ζαφείρης έπαιξε διαφορετικά με το πρώτο ματς όσο η ομάδα είχε τη μπάλα. Διαφορετικά όταν δεν είχαμε τη μπάλα, λόγω της καλύτερης φυσικής κατάστασης».

Για τον Τζόναθαν Γκόμες: «Είναι πολύ καλός παίκτης, τον προπόνησα στην Μιραντές. Τώρα έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση, Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και με τον Τζόναθαν. Συνολικά μου άρεσε η ομάδα σήμερα, ίσως με τη μπάλα δεν ήταν το πιο διασκεδαστικό ματς όμως έπρεπε να προκριθούμε».

Για το αν βοήθησε η κερκίδα και το ντεμπούτο του στην Τούμπα: «Η Τούμπα ήταν φανταστική. Δεν έχω παραπάνω λόγια. Το απόλαυσα και ελπίζω η ομάδα να είναι ικανή να δημιουργεί και άλλα τέτοια βράδια».

Για τα 90λεπτα των Σανταμαρία-Μύθου: «Ο Ανέστης ήταν να γίνει αλλαγή με τον Γερεμέγιεφ, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξε. Ο Σανταμαρία είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, πολύ καλός στο κέντρο και προστατεύει τη μπάλα».

Για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικός το ξέρετε, αλλά σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το τι έκανε χωρίς τη μπάλα. Πίεζε παντού και συνεχώς. Βοηθούσε στα κλεψίματα. Υπάρχουν τομείς που πρέπει να βελτιώσει, ωστόσο να σταθούμε σε όλη την ομάδα για την σημερινή εμφάνιση και πως βοηθάει τον Κωνσταντέλια να δείχνει αυτά που δείχνει στο χορτάρι».