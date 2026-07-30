Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των αγώνων με ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Πάκσι και πλέον ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, στα πλαίσια του 3ου προκριματικού του Conference League.

Το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για την είσοδο στην League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε, αφού το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ απέκλεισε την Πάκσι και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, μια ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους... τρομάξει. Το «Τριφύλλι» θα έχει ξανά τον τίτλο του φαβορί, κάτι που φυσικά οφείλει να επιβεβαιώσει και μέσα τους αγωνιστικούς χώρους.

Το πρώτο ματς λοιπόν θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου, με την ώρα να μην έχει ακόμα γνωστοποιηθεί.

Ο λόγος που κανένα παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί Πέμπτη είναι ότι η… έτερη ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα παίξει κι αυτή την ρεβάνς στην έδρα της και έτσι η UEFA δεν ήθελε να συμπέσουν οι δύο αυτές αναμετρήσεις στην ίδια πόλη.