ΠΑΟΚ, η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει τη Ντιναμό Κιέβου σε διπλά παιχνίδια!

Η ιστορική προέκταση της πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου.

Η βραδιά της πρόκρισης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου δεν έχει μόνο αγωνιστική αξία, αλλά και ξεχωριστή ιστορική σημασία. Ο Δικέφαλος έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει να αποκλείσει τους Ουκρανούς σε νοκ άουτ ευρωπαϊκή διοργάνωση, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί δεκαετιών.

Μέχρι τη φετινή αναμέτρηση, η Ντιναμό Κιέβου είχε αντιμετωπίσει έξι φορές ελληνικούς συλλόγους σε διπλά παιχνίδια και είχε πάρει την πρόκριση σε όλες τις περιπτώσεις. Η αρχή έγινε απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1975-76, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ το 1976-77. Στη συνέχεια οι Ουκρανοί ξεπέρασαν το εμπόδιο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1998-99, της ΑΕΚ το 2017-18, του Ολυμπιακού το 2018-19 και του Άρη το 2023-24.

Η μοναδική διαφορετική περίπτωση αφορούσε τη σεζόν 1995-96, όταν η αναμέτρηση της Ντιναμό με τον Παναθηναϊκό για τη φάση των ομίλων του Champions League δεν ολοκληρώθηκε κανονικά, καθώς η ουκρανική ομάδα τιμωρήθηκε από την UEFA και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση για εξωαγωνιστικούς λόγους.