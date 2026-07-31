Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο – Νέα αναζωπύρωση στην Πρέβελη

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ριπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Αναζωπύρωση που σημειώθηκε γύρω στις 22:30 προκάλεσε το κλέισιμο του δρόμου προς προς το μοναστήρι της Πρέβελη και προς τον Ασώματο ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για να μπορέσουν να «πιάσουν» την φωτιά ώστε να μην φτάσει στο φαράγγι της περιοχής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Το μεγάλο στοίχημα για τις επόμενες ώρες είναι να περιοριστεί η εξάπλωση του μετώπου μέχρι να μπορέσουν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα στο έργο της κατάσβεσης.

Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στον Ασώματο – Σώθηκαν η Μονή Πρέβελης και το φοινικόδασος.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς φοινικόδασος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ακολούθησε την κοίτη του ποταμού, καίγοντας καλαμιές και παρακείμενες καλλιέργειες, μέχρι να φτάσει κοντά στη Μονή Πρέβελης και στην παραλία της περιοχής.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς, λόγω των ανέμων που έφθαναν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα, οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 και στην άμεση εκκένωση της παραλίας. Οι περισσότεροι από τους 300 έως 400 λουόμενους αποχώρησαν με τα οχήματά τους, ενώ περίπου 50 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης από σκάφη του Λιμενικού, καθώς ο πυκνός καπνός είχε καταστήσει επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 70χρονος κάτοικος, ο οποίος επιχείρησε να προστατεύσει την εξοχική κατοικία του, αλλά εγκλωβίστηκε προσωρινά από τις φλόγες. Ο ηλικιωμένος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στον Ασώματο, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων και επέκτασης των πύρινων μετώπων.

Πηγή: ertnews.gr