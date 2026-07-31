Δημάτος: «Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό στην κλήρωση των play off του Conference League»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ωστόσο την Δευτέρα η προσοχή των «πράσινων» θα είναι στραμμένη και στην κλήρωση των play off των προκριματικών της διοργάνωσης.

Το Τριφύλλι καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ την Δευτέρα θα μάθει και τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει αν προκριθεί στα play off των προκριματικών.

Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, με ανάρτησή του στα social media, ανέλυσε τα δεδομένα που ισχύουν για τους «πράσινους», ενόψει της κλήρωσης που θα διεξαχθεί την Δευτέρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ανδρέας Δημάτος:

«Η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα της Γάνδης με την Τσέρκασι και η δραματική πρόκριση των Βέλγων απέτρεψε την άνοδο της ισπανικής Χετάφε στο γκρουπ των 19 ισχυρών.

Κατά συνέπεια η ισπανική ομάδα ως... επικεφαλής στο γκρουπ των θεωρητικά ανίσχυρων παραμένει στους υποψήφιους αντιπάλους και του Παναθηναϊκού (αλλά και του ΠΑΟΚ) στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference League που θα διεξαχθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Αυτό ήταν ένα ζητούμενο για τους πράσινους, καθώς η ισπανική ομάδα είναι με διαφορά ο χειρότερος πιθανός αντίπαλος. Κάτι που φυσικά μπορεί να συμβεί και με κάποια από τις εκπροσώπους των μεγάλων λιγκών στη διοργάνωση, που είναι η Μπράιτον, η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ και η Μονακό...

Το πρωί της Δευτέρας με τα υπογκρούπ που θα ανακοινωθούν από την UEFA οι υποψήφιοι αντίπαλοι για Παναθηναϊκό (ως ζευγάρι με την ΤΣΣΚΑ 1948) και ΠΑΟΚ (ως ζευγάρι με την Αντερλεχτ για την ομάδα που θα αποκλειστεί) δεν θα είναι 19, αλλά πιθανότατα τέσσερις ή πέντε!».