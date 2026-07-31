Η Ρεάλ «άρπαξε» τον Έσπι μέσα από τα χέρια της Χαλ

Σε μια κίνηση-έκπληξη προχώρησαν οι Μαδριλένοι που ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού, Κάρλος Έσπι από την Λεβάντε.

Ο νεαρός επιθετικός ήταν μια... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Χαλ, όμως η Ρεάλ με αστραπιαίες κινήσεις ανέτρεψε τα δεδομένα, «χρύσωσε» την Λεβάντε και έκανε δικό της τον φέρελπι ποδοσφαιριστή.

Οι Μαδριλένοι κατέβαλαν στην Λεβάντε το ποσό των 25 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Έσπι, με τον 21χρονο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο με την Ρεάλ που θα τον δεσμεύει έως το καλοκαίρι του 2031.

Παράλληλα ο Κάρλος Έσπι έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λεβάντε, για παίκτη που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας που εδρεύει στην Βαλένθια.

Ο νεαρός επιθετικός την περσινή σεζόν πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις, αφού σε 27 συμμετοχές με την φανέλα της Λεβάντε, είχε στο ενεργητικό του 13 γκολ.