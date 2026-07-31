Ο Ντέλιας προσπέρασε Βιεϊρίνια-Μακ και απειλεί Σαλπιγγίδη στην λίστα των ευρωσκόρερ του ΠΑΟΚ

Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εκρηκτικά τη νέα σεζόν, αφού στις δύο πρώτες επίσημες αναμετρήσεις του Δικεφάλου κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου σημείωσε τρία γκολ και πρόσφερε απλόχερα μαγικές ενέργειες.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τα δύο γκολ που σημείωσε στη ρεβάνς με τους Ουκρανούς στην Τούμπα, έφτασε πλέον συνολικά τα 12 ευρωπαϊκά τέρματα με την φανέλα του ΠΑΟΚ και αναρριχήθηκε στην λίστα των ευρωσκόρερ του Δικεφάλου.

Ο Ντέλιας άφησε πίσω του τον Αντρέ Βιεϊρίνια που είχε 10 γκολ και τον Ρόμπερτ Μακ που είχε 11 και πλέον κυνηγάει τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, που είχε σκοράρει 14 γκολ με την φανέλα του Δικεφάλου στην Ευρώπη.

Με την... φόρα που έχει πάρει πάντως ο «μάγος» του ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται την φετινή σεζόν να απειλήσει και τους Ζίβκοβιτς-Αθανασιάδη που βρίσκονται στην 2η και 1η θέση με 18 και 20 γκολ αντίστοιχα.