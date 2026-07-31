Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζον Στόουνς

Ο Τζον Στόουνς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ, καθώς ο Άγγλος διεθνής αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ιταλίας.

Ο 32χρονος στόπερ ολοκλήρωσε μία σπουδαία δεκαετία παρουσίας στη Σίτι, όπου κατέκτησε συνολικά έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, τρία Κύπελλα Αγγλίας, τρία League Cup, το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Ίντερ γνωστοποίησε ότι ο Στόουνς υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, χωρίς να ανακοινώσει τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Αφού έγραψε ιστορία στο Μάντσεστερ, ο Τζον Στόουνς είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην Ίντερ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «νερατζούρι».