Κοντά σε ανανέωση με τις ΗΠΑ ο Ποτσετίνο έως το 2030

Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Αργεντινού τεχνικού με την U.S. Soccer έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με το «The Athletic», το νέο συμβόλαιο αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι το 2030.

Ο 54χρονος προπονητής θεωρείται κομβικό πρόσωπο για την εξέλιξη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, καθώς η ομοσπονδία θέλει να χτίσει πάνω στην εμπειρία και τη φιλοσοφία του ενόψει των επόμενων ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται το επόμενο διάστημα, με τον Ποτσετίνο να συνεχίζει το έργο του με στόχο να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.