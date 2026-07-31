Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Ήχησε το 112

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Πριν από λίγο λεπτά, ήχησε στους κατοίκους και το 112 το οποίο αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα».

Πηγή: newsbomb.gr