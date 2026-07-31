H Μάντσεστερ Σίτι φορτσάρει για την απόκτηση του Αγιούμπ Μπουαντί

Οι «Σίτιζενς» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Λιλ, για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού χαφ.

Ο Αγιούμπ Μπουαντί, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Mundial, φορώντας την φανέλα του Μαρόκο, προσελκύοντας εντονότατο ενδιαφέρον από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «TalkSport», η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτησή του, καθώς οι επαφές με την Λιλ είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «πολίτες» προσφέρουν 100 εκατ. ευρώ στην γαλλική ομάδα για την απόκτηση του 18χρονου χαφ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για την επίτευξη του deal.

Ο Μπουαντί από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Μάντσεστερ Σίτι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει το «ok», για να ταξιδέψει στην Αγγλία και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.