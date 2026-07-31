H Γιουνάιτεντ έκανε κρούση στην Γιουβέντους για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνεται για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει είναι αυτή του Πορτογάλου εξτρέμ της Γιουβέντους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Νικολό Σίρα, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έκαναν κρούση στους «μπιανκονέρι» ζητώντας να μάθουν λεπτομέρειες για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και το ενδεχόμενο κόστος μιας μεταγραφής.

Η Γιουβέντους εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 23χρονου μεσοεπιθετικού και μένει να φανεί αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.