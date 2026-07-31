H Γιουνάιτεντ έκανε κρούση στην Γιουβέντους για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο

Σύμφωνα με ανάρτηση του Νικολό Σίρα, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έκαναν κρούση στους «μπιανκονέρι» ζητώντας να μάθουν λεπτομέρειες για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και το ενδεχόμενο κόστος μιας μεταγραφής.
Η Γιουβέντους εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 23χρονου μεσοεπιθετικού και μένει να φανεί αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.
#ManchesterUnited have asked info for #Juventus’ winger Francisco #Conceicao, who could leave #Juve this summer. #transfers #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2026