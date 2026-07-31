Δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα από τη φωτιά στο Ρέθυμνο - Σκληρή μάχη με έως 10 μποφόρ

Τεράστια καταστροφή έχει σημειωθεί στο νότιο Ρέθυμνο μετά τη φονική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), καθώς έχουν γίνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, έχουν καταστραφεί περιουσίες και το κυριότερο, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Χτες ένας 71χρονος κάτοικος Πρέβελης υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και μεταφέρθηκε με αεοδιακομιδή στην Αθήνα.

Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σε ισχυρές ριπές ξεπερνούν ακόμη και τα 10 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι χθες αργά το βράδυ ήταν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες ήταν σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Το μεγάλο στοίχημα για τις επόμενες ώρες είναι να περιοριστεί η εξάπλωση του μετώπου μέχρι να μπορέσουν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα στο έργο της κατάσβεσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα εναέρια μέσα χτες ήταν καθηλωμένα τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων όσο και λόγω των καπνών που καθιστούσαν αδύνατη την κάθε προσπάθεια ρίψης νερού.

Πάνω από 45.000 καμένα στρέμματα

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.

Αγωνία για το Φοινικόδασος στο Πρέβελη

Καλύτερη ήταν μέχρι χθες αργά το βράδυ η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν ζημιές στην ιστορική Μονή Πρέβελης και στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς φοινικόδασος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ακολούθησε την κοίτη του ποταμού, καίγοντας καλαμιές και παρακείμενες καλλιέργειες, μέχρι να φτάσει κοντά στη Μονή Πρέβελης και στην παραλία της περιοχής.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς, λόγω των ανέμων που έφθαναν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα, οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 και στην άμεση εκκένωση της παραλίας. Οι περισσότεροι από τους 300 έως 400 λουόμενους αποχώρησαν με τα οχήματά τους, ενώ περίπου 50 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης από σκάφη του Λιμενικού, καθώς ο πυκνός καπνός είχε καταστήσει επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα - Ο χάρτης με τις περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – την Παρασκευή, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας.

Οι ισχυροί βοριάδες δεν αναμένεται να κοπάσουν με αποτέλεσμα ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Πηγή: Ethnos.gr