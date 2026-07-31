Παγκόσμιο Κορασίδων: Στον τελικό η Ελλάδα!

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεμπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την Παρασκευή (31/7, 21:30) τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 17-5.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε νωθρά και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με εξαιρετική άμυνα, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και πρωταγωνίστριες τις Μπιτσάκου και Ελμισιάν ανέτρεψε την κατάσταση. Με σερί 4-0 προηγήθηκε 7-4 στο ημίχρονο, έχοντας την Κοντάκου σε εξαιρετική ημέρα κάτω από τα δοκάρια.

Η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διεύρυνε τη διαφορά και έφτασε ακόμη και στο +6 (12-6), μετατρέποντας το τελευταίο εξάλεπτο σε διαδικαστική υπόθεση. Η Αφροδίτη Μπιτσάκου με πέντε γκολ και η Ελένη Ελμισιάν με τέσσερα ήταν οι κορυφαίες σκόρερ, σε μία συνολικά επιβλητική εμφάνιση.

Τα εξάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 2-4

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 1, Ελμισιάν 4, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 1, Λαμπάτου, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου 5, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη 1, Κοντάκου, Πλεμμένου.