Ανακοίνωσε τερματοφύλακα ο Πανιώνιος

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης απέκτησε τον 31χρονο Άλεξ Κράνινγκ.

Το νέο απόκτημα του Πανιωνίου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης ενώ πέρσι αγωνίζονταν στην Φινλανδία.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου.

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Álex Craninx.

Aγωνίζεται ως τερματοφύλακας, είναι γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1995 στη Μάλαγα της Ισπανίας, έχει ύψος 1,97 μ. και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ19, Ρεάλ Μαδρίτης C και Ρεάλ Μαδρίτης Castilla, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Sparta Rotterdam, Cartagena, Molde FK, Lillestrøm, RFC Seraing, CF Fuenlabrada και πιο πρόσφατα, της φινλανδικής IF Gnistan. Έχει επίσης αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου.

Álex, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανέρυθρη φανέλα»