Επίσημο: Ανανέωσε με τους Ουόριορς ο Γκριν (pic)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανακοίνωσαν επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «κυνήγησαν» τον Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά δεν μπόρεσαν να τον πείσουν να υπογράψει, με τον «Βασιλιά» να πηγαίνει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε κάνει opt-out από το συμβόλαιό του, ώστε να δώσει μεγαλύτερη ευελεξία στους «Πολεμιστές». Ωστόσο, αφού δεν πορχώρησε αυτό το πλάνο, συμφώνησε για νέο μονοετές συμβόλαιο 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Μάλιστα, οι Ουόριορς ανακοίνωσαν και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του.