Θέλουν τον Πέιτον Ουότσον οι Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς και έτσι συνεχίζουν να ψάχνουν στην αγορά για τρόπους να βελτιώσουν το ρόστερ τους.
Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε συμβόλαιο, ώστε η ομάδα να έχει ευελιξία και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον παίκτη που θέλει.
Πιο συγκεκριμένα, η Ραμόνα Σέλμπορν τονίζει πως οι «Καβς» θέλουν να κάνουν δικό τους τον Πέιτον Ουότσον των Ντένβερ Νάγκετς μέσω sign-and-trade.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 14,6 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 54 ματς στην κανονική περίοδο.