Θετικοί στην παραμονή του Λέοναρντ οι Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο της παραμονής του Καουάι Λέοναρντ.

Το trade του Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς οι έρευνες γύρω από την εταιρεία «Aspiration», με την οποία οι Κλίπερς φέρεται να… παρέκαμπταν το salary cap συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε η Ραμόνα Σέλμπορν, οι «Κλιπς» θα ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο το trade να μην ολοκληρωθεί και τελικά ο «Claw» να παραμείνει στο ρόστερ τους και για την σεζόν 2026-27.

«Βλέπω ένα σενάριο που ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Κλίπερς αν δεν ολοκληρωθεί το trade, και οι Κλίπερς είναι εντάξει με αυτό» δήλωσε.