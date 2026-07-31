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Στο σημερινό Center Fox οι προκρίσεις ΠΑΟΚ με μάγο Κωνσταντέλια, Παναθηναϊκού με λυτρωτή Ραστόντερ και ο χαφ που «έκλεισε» ο Δικέφαλος

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο των προκρίσεων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, τον χαφ που βρήκε ο δικέφαλος του βορρά και τα δεδομένα της λίστας του Ολυμπιακού.

Δείτε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: 

Στο σημερινό Center Fox οι προκρίσεις ΠΑΟΚ με μάγο Κωνσταντέλια, Παναθηναϊκού με λυτρωτή Ραστόντερ και ο χαφ που «έκλεισε» ο Δικέφαλος