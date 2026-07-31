Η πρόκριση ήρθε, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ συνεχίζονται: «Όλοι μαζί πιο δυνατοί»

Περισσότεροι από 14.000 ασπρόμαυροι έχουν κλείσει τη θέση τους για τη νέα σεζόν στο γήπεδο της Τούμπας, την τελευταία πριν το γήπεδο αλλάξει πλήρως.
Από σήμερα (31/7) ξεκινάει η τρίτη και τελευταία περίοδος διάθεσης των διαρκείας, με την προθεσμία να εκπνέει την προσεχή Τρίτη (4/8), δύο μέρες πριν ο ΠΑΟΚ υποδεχτεί την Άντερλεχτ.
Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:
«Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ σε περιμένει.
Η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 31.07 (10:00), και ολοκληρώνεται την Τρίτη 04.08 (17:00).
Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας.
Ανανέωσε τη θέση σου στην προνομιακή τιμή των περσινών κατόχων.
Όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».
Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ σε περιμένει.— PAOK FC (@PAOK_FC) July 31, 2026
Η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 31.07 (10:00), και ολοκληρώνεται την Τρίτη 04.08 (17:00).
🎟️Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας.
🔄Ανανέωση της θέσης σου στην προνομιακή τιμή των περσινών… pic.twitter.com/UezaXCbtjR