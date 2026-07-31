Η πρόκριση ήρθε, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ συνεχίζονται: «Όλοι μαζί πιο δυνατοί»

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας «ανοίγει» ξανά - Πότε εκπνέει η τρίτη περίοδος διάθεσης.

Περισσότεροι από 14.000 ασπρόμαυροι έχουν κλείσει τη θέση τους για τη νέα σεζόν στο γήπεδο της Τούμπας, την τελευταία πριν το γήπεδο αλλάξει πλήρως.

Από σήμερα (31/7) ξεκινάει η τρίτη και τελευταία περίοδος διάθεσης των διαρκείας, με την προθεσμία να εκπνέει την προσεχή Τρίτη (4/8), δύο μέρες πριν ο ΠΑΟΚ υποδεχτεί την Άντερλεχτ.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ σε περιμένει.

Η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 31.07 (10:00), και ολοκληρώνεται την Τρίτη 04.08 (17:00).

Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας.

Ανανέωσε τη θέση σου στην προνομιακή τιμή των περσινών κατόχων.

Όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».