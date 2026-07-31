Μάχη με τα τροχαία: Μειώνονται οι νεκροί, αυξάνονται οι κάμερες και οι ψηφιακοί έλεγχοι

Λιγότερα θύματα μέτρησαν και το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ελληνικοί δρόμοι με τη μάχη της ασφάλτου, πάντως, να παραμένει ανοιχτή καθώς μέχρι τις 24 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 206 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 233 την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και ο αριθμός των νεκρών - αν και μειωμένος - έφτασε τους 213.

Την ίδια στιγμή περισσότερα «ψηφιακά μάτια» είναι στραμμένα στους δρόμους με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές κλήσεις και ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία έχουν ήδη μπει στην καθημερινότητα των οδηγών.

Τα στοιχεία που παρουσίασαν τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταδεικνύουν συνεχιζόμενη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, η οποία φτάνει το 11,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σχεδόν το 32% συγκριτικά με το 2019, γεγονός το οποίο αποδίδεται στη συνδυασμένη πολιτική ελέγχων, υποδομών και πρόληψης.

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση, η Αττική εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα στην άσφαλτο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 53 θανατηφόρα τροχαία στην πρωτεύουσα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι μεγάλο μέρος των σοβαρών περιστατικών έχει πλέον μεταφερθεί από τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους μέσα στις πόλεις. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Περιφέρειες, στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο καταγράφηκαν 18 θανατηφόρα τροχαία, στη Θεσσαλονίκη 17, στη Στερεά Ελλάδα 16 και στη Θεσσαλία 15.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr