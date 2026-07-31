«Κλείνει» τον χαφ της Νις, Τομ Λουσέ, ο ΠΑΟΚ!

Ο 22χρονος χαφ της Νις, Τομ Λουσέ «προβάρει» τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ.

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά, ψάχνοντας έναν ακόμα μέσο που θα συμπληρώσει το «καρέ» με τους Σανταμαρία, Ζαφείρη και Καμαρά. Ένα από τα ονόματα που άρεσε πολύ στους ανθρώπους του Δικεφάλου είναι ο Τομ Λουσέ. Ο 22χρονος χαφ είναι προ των πυλών της Τούμπας, μετά τις επαφές των δύο πλευρών τα τελευταία 24ωρα...

Ο 22χρονος χαφ κατέγραψε την περσινή σεζόν 42 συμμετοχές (2 γκολ) σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νις, δείχνοντας ικανότητα να αγωνιστεί και στα «φτερά» της επίθεσης εκτός από το «οκτώ» που είναι η φυσική του θέση.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Ιστρ μέχρι την Κ17 και ύστερα η ομάδα της Νίκαιας τον έφερε στην Νότια Γαλλία σε ηλικία μόλις 16 ετών για την Κ19 της ομάδας.

Στα 17 του χρόνια αγωνιζόταν ήδη με τη δεύτερη ομάδα της Νις, με την οποία μέτρησε 47 συμμετοχές σε 2,5 σεζόν ενώ από το 2023 αποτελεί κομμάτι της πρώτης ομάδας.

Το συμβόλαιο του Τομ Λουσέ με τη Νις ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2027, με τον ΠΑΟΚ να κινείται άμεσα για την απόκτησή του, θέλοντας να εντάξει τον Γάλλο χαφ στην λίστα της UEFA ενόψει των παιχνιδιών με την Άντερλεχτ.