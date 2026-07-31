Εθνική Νεανίδων: Πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία

Το καλοκαίρι των Εθνικών Ομάδων συνεχίζεται και είναι η σειρά της Νεανίδων να μπει στη «μάχη» μιας μεγάλης διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που ξεκινά σήμερα (31/7) στην Τουλτσέα της Ρουμανίας και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου.

Η «γαλανόλευκη», υπό τις οδηγίες του Βασίλη Μασλαρινού, μετά από μια προετοιμασία, που διήρκεσε πάνω ένα μήνα, και μια σειρά απαιτητικών φιλικών παιχνιδιών, είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια σε ένα καλοκαίρι, που έχει ξεκινήσει πολύ θετικά για το μπάσκετ Γυναικών στις αναπτυξιακές ηλικίες, καθώς δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, που η Εθνική Νέων Γυναικών άνοιξε το δρόμο με την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία και τη δεύτερη θέση στο Ευρωμπάσκετ U20 Β’ Κατηγορίας, στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Η ελληνική ομάδα είναι πλήρης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει άπασες τις αθλήτριές του, στη διάθεσή του, και την αρχή να γίνεται απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα (31/7) στις 9 το βράδυ, σε μια αναμέτρηση όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιδιώκει να μπει… με το δεξί και να κάνει το πρώτο «βήμα» προς το στόχο του.

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Η Ελλάδα, εκτός της Μεγάλης Βρετανίας, θα αντιμετωπίσει στον Δ’ Όμιλο τις Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία και Δανία. Κάθε όμιλος του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας έχει πέντε ομάδες, εκ των οποίων οι πρώτες δύο περνούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η τρίτη και η τέταρτη παίζουν για τις θέσεις 9-16, ενώ όσες καταλάβουν την τελευταία θέση του ομίλου τους θα αγωνιστούν για τις θέσεις 17-20.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου:

Παρασκευή 31/7/2026

18.30 Δανία-Βόρεια Μακεδονία

21.00 Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

Σάββατο 1/8/2026

21.00 Σλοβακία-Δανία

21.00 Βόρεα Μακεδονία-Ελλάδα

Κυριακή 2/8/2026

18.30 Ελλάδα-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία

Τρίτη 4/8/202

21.00 Δανία-Ελλάδα

21.00 Σλοβακία-Μεγάλη Βρετανία

Τετάρτη 5/8/2026

16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Δανία