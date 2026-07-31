Φυλακές Κορυδαλλού: Πυκνοί καπνοί βγαίνουν μέσα από τα κελιά – Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα (vid)

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Παρασκευής (31.7.26) καθώς ξέσπασε φωτιά με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τα παράθυρα των θαλάμων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ισχυρές δυνάμεις της περιοχής κατευθύνονται προς τις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νωρίτερα κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα από τα κάγκελα.

Γρήγορα πυκνοί καπνοί γέμισαν την πτέρυγα, ενώ δεκάδες πυροσβεστικά βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πηγή: orangepress.gr