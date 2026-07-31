Δυνατές μάχες με άρωμα Super League στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια για τον προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ηρακλής-Βόλος, Λεβαδειακός-Αστέρας Aktor και Καλαμάτα-Παναιτωλικός τα τρία ζευγάρια που ξεχωρίζουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, τα μοναδικά ανάμεσα σε ομάδες της Super League. Ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΣ Πύργο και η Κηφισιά πηγαίνει στη Ζάκυνθο. Πολύ δυνατή μονομαχία στον Βόλο, ανάμεσα σε Νίκη και Πανιώνιο, από τα φαβορί ανόδου της Superbet League 2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 17-19 Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό όπου θα έβγαινε μόνο ένα ζευγάρι, με τον Κυπελλούχο Ερασιτεχνών, τα Τρίκαλα να αντιμετωπίζει μία ομάδα της SL 2, που θα είναι τελικά η ΑΕΛ (στις 11 Αυγούστου), ενώ οι υπόλοιπες της κατηγορίας πέρασαν άνευ αγώνα στον 2ο γύρο.

Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες είναι νοκ άουτ, ενώ δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά οι ομάδες πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι.

Σημειώνεται ότι από αυτή την κλήρωση απουσίαζαν οι πέντε εκπρόσωποι της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

1ος προκριματικός

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΕΛ

2ος προκριματικός

Καλλιθέα - ΑΟ Τρίκαλα/ΑΕΛ

Ηρακλής - Βόλος

Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος - Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

