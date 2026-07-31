Δυνατή κίνηση για την Άντερλεχτ με Άντμαν πριν τον ΠΑΟΚ

Κάτοικος Βρυξελλών είναι ο Όλιβερ Άντμαν για λογαριασμό της Άντερλεχτ, η οποία ενισχύεται πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Όπως και ο Δικέφαλος με την περίπτωση του Τομ Λουσέ, έτσι και η ομάδα των Βρυξελλών ενισχύεται για τα κρίσιμα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού του Εuropa League με τους αγώνες να διεξάγονται στις 6 και 13 Αυγούστου σε Τούμπα και Lotto Park αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως ο νικητής του εν λόγω ζευγαριού προκρίνεται στα πλέι οφ της διοργάνωσης και αυτόματα εξασφαλίζει την φθινοπωρινή ευρωπαϊκή του παρουσία.

Ο Όλιβερ Άντμαν αποτελεί την τελευταία μεταγραφή της Άντερλεχτ, η οποία τον ανακοίνωσε χθες (30/7), υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο 24χρονος Φινλανδός εξτρέμ έρχεται στο Βέλγιο μετά από ένα χρόνο παρουσίας στη Γλασκώβη για λογαριασμό της Ρέιντζερς, με την οποία μέτρησε 28 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από δύο ομάδες της Ολλανδίας (Γκόου Άχεντ Ιγκλς και Γκρόνιγκεν), τη Νόρτζελαντ της Δανίας αλλά και τη Γκνίσταν της πατρίδας του.

Μένει να γίνει γνωστή η νέα λίστα της Άντερλεχτ ενόψει ΠΑΟΚ και αν ο Άντμαν βρεθεί εντός αυτής, αλλά και τι θα γίνει με τους Φόκετ, Ασιμέρου και Φλιπς, οι οποίοι βρίσκονται πιθανότατα εκτός λίστας και εκτός πλάνων του Βίτορ Μπρούνο.

