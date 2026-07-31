Με ντέρμπι η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 1ης και 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και να υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετά ιστορικά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζευγάρια, με τις αναμετρήσεις Προοδευτική – Αχαρναϊκός, Εθνικός – Ιωνικός, Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός και Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά να ξεχωρίζουν.

Παράλληλα, από την κλήρωση προέκυψαν τοπικά ντέρμπι τόσο στο Κιλκίς όσο και στην Κρήτη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι αγώνες Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας και Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτρακίου.

Απευθείας στη 2η φάση πέρασε ο περσινός Κυπελλούχος, ΑΟ Τρίκαλα, όπως επίσης οι Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης και Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, που εξασφάλισαν την πρόκριση χωρίς να δώσουν αγώνα.

Οι αναμετρήσεις της 1ης φάσης είναι προγραμματισμένες για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής διοργάνωσης.

1η φάση (9 και 10 Σεπτεμβρίου)

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Καβάλα

Ερμής Αμυνταίου – Καστοριά

Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Μέγας Αετός Ορφανού

ΑΕ Καρίτσας – ΑΣ Βατολάκκου

Βύρωνας Καβάλας – Άρδας Καστανεών

Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας

Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης

Πιερικός – Ερμής Εξοχής

Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου

ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου

Απόλλων Ευρωπού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Αμφιάλη – Πανναξιακός

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Παραλιμνίου

Προοδευτική – Αχαρναϊκός

Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας

Εθνικός – Ιωνικός

Βέροια – Πανεδεσσαϊκός

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΦΑΣ Νάουσα – ΜΠΑΜ FC

Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Εθνικός Γιαννιτσών

Δόξα Ασσήρου – Ακρίτες Συκεών

Ολυμπιακός Βόλου – ΠΟ Ελασσόνας

Παναγρινιακός – ΑΕ Λευκίμμης

Ατρόμητος Παλαμά – Σαρακηνός

Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα

Ηρακλής Λάρισας – Ρήγας Φεραίος

Θύελλα Κατσικάς – ΑΟ Πλαταριάς

Δόξα Μοσχολουρίου – Διγενής Νεοχωρίου

ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης Φιλιατών

ΑΟ Ανθούπολης – ΑΣ Μετέωρα

Παλληξουριακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτράκι

Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός

Παναιγιάλειος – Τέλος Άγρας

ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΠΑΟ Ρουφ

ΑΟ Λεβάντε – Ατρόμητος Πάτρας

Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Βλαχιώτη

Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων Σμύρνης

Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός

Αστέρας Δρεπανιακός – Πέλοπας Κιάτου

Αιγάλεω – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός

Κιθαιρώνας Καπαρελλίου – ΑΟ Καρύστου

ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης

Απόλλων Ευπαλίου – ΑΟ Θήβα

ΑΕ Μαλεσίνας – Ταμυναϊκός

Αστέρας Σταυρού – Κατσαντώνης Αγράφων

ΑΕ Προποντίδας – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά

ΑΟ Αγίου Νικολάου – Ατσαλένιος

Ρεθυμνιακός – Γιούχτας

Πλατανιάς – Χερσόνησος

ΑΟ Επισκοπής – Πανακρωτηριακός

ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου

Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών

ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου

ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Σάμου – Όμηρος Καλλιμασιάς

Πρόκριση άνευ αγώνα : Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, ΑΟ Τρίκαλα, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής



2η φάση

Κιλκισιακός ή ΑΕ Πολυκάστρου – Θρακικός Άνω Μητρουσίου

ΑΕ Μυκόνου ή Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης

Ηρακλής Λάρισας ή Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Τρίκαλα

Θύελλα Κατσικάς ή ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης