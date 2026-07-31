FIFA: «Δεν πουλάμε το Μουντιάλ - Φέρνουμε έσοδα»  

Η FIFA επιμένει ότι θα ακολουθήσει μια «ανοιχτή και δημοκρατική» διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πρότασή της για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών σε μελλοντικές διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία.

Σε ανακοίνωσή της, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι επιχειρεί να «πουλήσει» το κορυφαίο ποδοσφαιρικό προϊόν της. Όπως τόνισε, καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν όλες οι ομοσπονδίες-μέλη της.

Η αντίδραση υπήρξε άμεση από την UEFA, η οποία προειδοποίησε ακόμη και με αποχή από διοργανώσεις της FIFA όσο το σχέδιο παραμένει υπό συζήτηση. Παρόμοια στάση υιοθέτησαν και οι ομοσπονδίες της CONCACAF, εκφράζοντας ομόφωνα την αντίθεσή τους.

Το σχέδιο αφορά τη FIFA Forward Enterprise (FFE), εμπορική θυγατρική της FIFA, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τη FIFA, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποφέρει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση των 211 ομοσπονδιών-μελών.

Εφόσον εγκριθεί, κάθε ομοσπονδία θα μπορούσε να λάβει εφάπαξ ενίσχυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2027, ενώ η συνολική χρηματοδότηση για την περίοδο 2027-2030 θα αυξηθεί από 8 σε 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρόταση προβλέπει την πώληση έως και του 20% της εταιρείας σε εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι θα διατηρούν μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής. Μεταξύ των πιθανών επενδυτών αναφέρεται και ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ.

Η UEFA υποστηρίζει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ποδοσφαιρικής κληρονομιάς και δεν πρέπει να μετατραπεί σε επενδυτικό προϊόν. Ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε ότι το μέλλον του αθλήματος δεν μπορεί να καθορίζεται από την επιδίωξη της μέγιστης οικονομικής απόδοσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υπερασπίζεται το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «χρυσή ευκαιρία» για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο.



«Θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων, ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος, δεν θ’ αλλάξει.

Και μάλιστα, με τα νέα έσοδα, θα υπάρξουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών» επισημαίνει η FIFA.

Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν ανησυχίες για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του αθλήματος και για πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων.

Η συζήτηση εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και διοικητικό ζήτημα για τη FIFA, καθώς η αντίθεση από σημαντικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις ισορροπίες ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών της ομοσπονδίας.